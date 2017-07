Après le départ, via l'est du pays, des dernières averses résiduelles, brume et bancs de brouillard éventuels se lèveront pour laisser la place à un temps plus calme et assez beau ce vendredi, avec des passages nuageux et du soleil, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) vendredi.

Il va faire un peu moins chaud que la veille avec des maxima de 22 ou 23 degrés le long du littoral, 24 ou 25 degrés en Ardenne et 26 à 28 degrés dans les autres régions. Un vent faible à modéré soufflera de secteur ouest et tournera au nord-ouest cet après-midi. En soirée et durant la nuit, le ciel sera dégagé voire peu nuageux mais un peu de brume ou quelques bancs de brouillard pourraient se former en fin de nuit.

Les minima seront compris entre 13 et 17 degrés, avec un vent faible de direction variable. Le temps devrait rester assez beau et généralement sec samedi alors que le risque de précipitations augmentera dimanche, avant une nouvelle semaine marquée par l'influence de courants océaniques qui nous apporteront de régulières périodes de pluie ou d'averses et des températures plus fraîches