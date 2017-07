Le ciel se partagera entre nuages et éclaircies jusqu'en milieu de semaine, avec des températures de saison.

Le temps sera ensoleillé et assez chaud en début de journée lundi, malgré un risque d'ondée à la Côte, selon les prévisions de l'IRM. La nébulosité augmentera toutefois en cours de journée, avec un risque d'averse ou d'un peu de pluie. Le mercure atteindra entre 20 et 22 degrés en Ardenne et au littoral et entre 23 et 25 degrés ailleurs. Le vent, de secteur sud ouest, sera modéré mais faiblira en fin de journée. En soirée, le ciel se couvrira davantage sur le sud-est du pays. Des averses ou de la pluie pourront éventuellement être accompagnées d'un orage. Les minima oscilleront entre 12 degrés dans l'ouest et 15 ou 16 degrés à l'est.

Les nuages resteront présents mardi à l'est et au sud-est du pays, où de la pluie ou des averses orageuses pourraient tomber. Ailleurs, le temps devrait rester sec. Le thermomètre affichera jusqu'à 21 degrés en Ardenne et 25 degrés en Campine et à l'extrême sud du pays.

L'une ou l'autre averse n'est pas exclue mercredi, avant le retour d'un temps plus sec avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les maxima atteindront jusqu'à 26 degrés.

Ils resteront proches de 24 degrés jeudi, sous un vent modéré à assez fort au sud-ouest. La journée commencera sous les nuages et de la pluie voire des averses orageuses localement. Les éclaircies perceront ensuite le ciel en cours de journée.