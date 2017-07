Samedi, une zone de pluie et d'averses glissera sur le nord­-ouest du pays tandis que le temps sera généralement sec sur le reste du territoire, et les éclaircies plus larges à mesure que l'on progressera vers le sud, selon les prévisions de l'IRM.

En fin de journée, le risque d'averses orageuses augmentera légèrement en Ardenne. Les maxima varieront entre 20° et 22° en Haute Belgique ainsi qu'à la Côte, et jusqu'à 25° localement dans le centre, sous un vent modéré de secteur sud­-ouest. Samedi soir, à l'exception d'une averse locale en Ardenne, l'intérieur du pays devrait bénéficier d'un temps souvent sec et partiellement nuageux. La nuit sera douce, avec des minima de 16° à 20°, sous un vent modéré de sud, puis d'ouest à sud­-ouest.

Dimanche et en début de semaine prochaine, les maxima seront proches de 24 degrés dans le centre et le temps sera variable.