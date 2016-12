Le temps sera très nuageux et pluvieux jeudi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Les pluies se décaleront vers l'Ardenne en cours de journée et laisseront place à des éclaircies à partir de la région côtière, sous des maxima entre 3 et 9 degrés. Il soufflera un faible à modéré de sud-ouest, s'orientant ensuite à l'ouest le long du littoral. Durant la nuit, de la brume et du brouillard se formeront par endroits et pourront être parfois givrants. Un risque de plaques de glace et de givre n'est pas exclu. Les minima se situeront entre -2 et +3 degrés, sous un vent faible d'ouest à sud-ouest, revenant ensuite au sud.

Vendredi, il fera généralement sec, avec un temps partiellement nuageux dans le nord, et gris et brumeux dans le sud.

Samedi, le temps restera sec mais, la nuit de Noël, le ciel sera chargera avec parfois de la bruine voire un peu de pluie.

Dimanche, il fera venteux et très doux, mais quelques faibles précipitations sont à prévoir.