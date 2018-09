Les maxima seront en léger recul vendredi et varieront entre 14 et 18 degrés, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

La zone de pluie présente sur le centre du pays progressera vers l'est. Elle quittera la Belgique dans le courant de l'après-midi. Le temps redeviendra ensuite sec avec des éclaircies et des nuages cumuliformes. Vendredi durant la nuit, il fera toujours sec et le ciel se dégagera sur pratiquement tout le pays. Les minima varieront entre 4 et 12 degrés.

Samedi, la journée débutera sous le soleil avant la rapide progression de nuages élevés vers la plupart des régions. En cours de journée, des nuages bas et de moyenne altitude envahiront le pays depuis la Manche mais seules quelques faibles précipitations bien isolées sont possibles. Cette relative dégradation pourrait épargner en grande partie le sud-est de la Belgique. Les maxima seront compris entre 16 ou 17 degrés sur les hauteurs ardennaises et 21 degrés en Lorraine belge, avec des valeurs proches de 19 degrés ailleurs.

Dimanche, le temps sera dans l'ensemble partiellement nuageux et sec. Par endroits, un ciel temporairement plus menaçant et quelques gouttes de pluie ne sont pas exclus. Les maxima oscilleront entre 16 et 22 degrés.

De lundi à mercredi, de belles périodes ensoleillées sont attendues. Le mercure augmentera pour revenir vers des valeurs maximales localement proches des 25 degrés lundi et mardi et peut-être même encore plus élevées mercredi.