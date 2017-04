Découvrez les prévisions météo!

Le temps sera sec et calme samedi, plus lumineux le matin et nuageux l'après- midi, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima varieront entre 9 et 15 degrés. Dimanche, il fera doux et sec avec des éclaircies et des maxima de 15 à 20 degrés, avant l'arrivée d'une zone de pluie en soirée depuis la France. En début de la semaine prochaine, la météo sera variable avec des averses et des maxima de 10 à 15 degrés. Ce samedi, le temps sera donc sec, d'abord des éclaircies puis de nombreux champs nuageux. Les maxima progressent légèrement pour atteindre des valeurs comprises entre 9 et 12 degrés en Ardenne et entre 12 et 15 degrés ailleurs. Le vent sera faible puis parfois modéré de sud ou de direction variable s'orientant au secteur est.

En soirée, le ciel se dégagera. La nuit de samedi à dimanche, un voile de cirrus recouvrira la Belgique. Les minima seront légèrement positifs en Ardenne et proches de 4 ou 5 degrés ailleurs. Le vent deviendra modéré de est à sud-est.

Dimanche, il fera d'abord lumineux. Ensuite, des nuages de moyenne et de haute altitude rentreront graduellement sur le pays mais le temps restera sec jusqu'en soirée. La nuit de dimanche à lundi, une zone de pluie envahira le pays depuis la France. Le vent de sud à sud-est sera soutenu mais apportera la douceur, avec des maxima de 15 degrés en Ardenne à 20 degrés en Campine.