Le temps sera encore ensoleillé mardi avec toutefois la présence de voiles d'altitude, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

En Ardenne, des nuages cumuliformes pourront se développer en cours d'après­ midi. Il soufflera un vent d'abord faible et variable, et ensuite de secteur est. Les maxima seront toujours assez chaud pour la saison et atteindront 19 degrés en Hautes Fagnes et 21 ou 22 degrés dans le centre. Mardi soir et durant la nuit, le ciel sera peu nuageux dans le sud­ est et le centre du pays alors que dans les autres régions, les nuages élevés persisteront. Les minima varieront entre 8 degrés en Hautes­ Fagnes et 14 degrés en plaine.

Mercredi, la nébulosité augmentera progressivement depuis l'ouest mais le temps restera pratiquement sec jusqu'en fin de journée. Le mercure oscillera toujours autour des 20 à 21 degrés. Un temps similaire caractérisera la journée de jeudi.

A partir de vendredi, pluies et éclaircies s'alterneront et les températures chuteront autour des 16 à 17 degrés vendredi et samedi et des 13 ou 14 degrés à partir de dimanche. Le vent sera quant à lui soutenu.