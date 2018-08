La journée du 15 août débutera sous un ciel souvent nuageux mais sec, ensuite quelques éclaircies apparaîtront. Les maxima seront proches de 25 degrés, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.



Ce mercredi 15 août, le ciel sera très nuageux avec par endroits de la brume. La nébulosité restera tenace et localement quelques gouttes ne seront pas exclues, mais graduellement quelques éclaircies apparaîtront. Les maxima seront compris entre 20 et 21 degrés en Ardenne et au littoral et entre 23 et 25 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur ouest-sud-ouest.

En soirée, de larges éclaircies se formeront par endroits. Ailleurs, les nuages bas pourront persister. Un risque de brume sera également présent ci et là. Les minima seront compris entre 9 degrés en Hautes Fagnes et 17 degrés à la mer sous un vent généralement faible de sud-ouest ou de direction variable.

Demain/jeudi, il fera chaud et d'abord ensoleillé avec des maxima jusqu'à 29 degrés. Le soir et la nuit, des averses sont attendues avec un risque d'orages.

À partir de vendredi, l'IRM prévoit le retour d'un temps généralement sec.