Alors que le temps sera gris et brumeux sur la plupart des régions du pays, avec localement du brouillard, vendredi, du beau temps est attendu pour le week-end, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Vendredi, le temps sera sec mais gris et brumeux presque partout. Dans l'est et le nord-est, le temps pourrait toutefois être ensoleillé dès le matin. Dans le courant de la journée, de l'air plus sec affluera en Belgiqye à partir de l'est et la couverture nuageuse commencera alors à se déchirer. Le ciel pourrait cependant rester gris toute la journée sur l'extrême ouest du pays. Les maxima se situeront autour de 11 degrés là où le soleil parviendra à percer la grisaille suffisamment tôt, et entre 7 et 9 degrés ailleurs. Le vent sera faible, modéré en Ardenne, de secteur sud-est, revenant ensuite au secteur est.

Samedi, après une matinée très froide, une belle journée ensoleillée est attendue. Les maxima seront voisins de 5 ou 6 degrés en Ardenne, et de 8 ou 9 degrés ailleurs, sous un vent modéré de secteur est.

Dimanche, une belle journée calme d'arrière saison est également annoncée après les gelées matinales. En soirée, des champs nuageux pourraient atteindre notre pays à partir du nord-est. Les maxima seront de l'ordre de 7 ou 8 degrés, sous un vent modéré d'est à nord-est.

Lundi et mardi, une dépression d'altitude conduira à une augmentation de l'instabilité sur l'Europe Centrale et Occidentale. Le ciel deviendra alors partiellement à très nuageux avec quelques faibles averses locales, qui pourront prendre un caractère hivernal, surtout en Ardenne. Les maxima ne dépasseront pas les 6 ou 7 degrés lundi, et seront proches de 4 degrés dans le centre mardi. Le vent modéré à parfois assez fort de secteur est à nord-est accentuera la sensation de froid. Les rafales pourront atteindre les 50 km/h.

En milieu de semaine prochaine, une perturbation plus active pourrait arriver avec un ciel très nuageux et un risque de précipitations hivernales. Les maxima seront compris entre 0 et 4 degrés.