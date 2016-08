Météo: Un ciel bleu et ensoleillé ce mardi

Belgique

Mardi matin, les brumes ou bancs de brouillards locaux se dissiperont rapidement pour laisser place en journée à un temps généralement ensoleillé avec juste quelques cumulus de beau temps par moments et un vent faible, selon les prévisions de l'IRM. Il fera à nouveau plus chaud avec des maxima autour de 20 degrés en Ardenne, autour de 22 degrés à la mer, et de 23 à 25 degrés dans les autres régions. En soirée et pendant la nuit, le ciel sera peu nuageux à dégagé. Dans le sud du pays, quelques champs de nuages bas pourraient apparaître. Le mercure descendra entre 9 et 13 degrés, sous un vent faible qui virera de l'est à nord-est au sud.

Mercredi, l'anticyclone s'éloignera vers l'est et la Belgique se trouvera à l'avant d'une perturbation sur les îles Britanniques. Le temps demeurera ensoleillé et sec, mais quelques cumulus de beaux temps se formeront par endroits. Le vent sera d'abord faible de direction variable ou de secteur sud. Il s'orientera ensuite au secteur ouest à nord-ouest et deviendra modéré.

Les maxima atteindront 22 ou 23 degrés à la Côte ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne, et se situeront autour de 24 ou 26 degrés ailleurs.