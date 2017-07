Le ciel sera couvert ce dimanche, avec par moment de faibles pluies mais des températures pouvant atteindre 20 degrés en Hautes Fagnes, 21 à la mer et 25 dans l'intérieur du pays, selon les prévisions de l'IRM (Institut royal météorologique).

Un vent modéré de secteur ouest agrémentera la journée, s'orientant ensuite depuis le nord-ouest en faiblissant. La nuit sera elle aussi nuageuse avec toujours un risque de faibles précipitations, avec un vent faible et des températures pouvant descendre jusqu'à 13 ou 14 degrés en Ardenne, 17° en plaine.

Des éclaircies apparaîtront en deuxième partie de nuit, mais les périodes de faibles pluies se poursuivront lundi matin. Il faudra attendre l'après-midi pour que le temps se fasse graduellement sec et de plus en plus dégagé depuis le nord, nord-ouest du pays.

Les maxima seront compris entre 19 degrés en Hautes Fagnes et 24 degrés en Campine.

Mardi devrait être une journée essentiellement ensoleillée, mais des averses orageuses seront possibles dans l'après-midi et en soirée.