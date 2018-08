Le ciel restera gris et très nuageux lundi et de faibles pluies ou de la bruine ne sont pas à exclure, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dans l'après-midi, la nébulosité sera variable avec des éclaircies mais toujours un risque d'ondées localement. Les maxima oscilleront entre 19 et 24 degrés. Le vent, de secteur ouest à l'intérieur du pays et nord à nord-ouest au littoral, sera modéré puis perdra en intensité en virant au secteur nord-ouest partout. En soirée et durant la nuit, le ciel restera couvert en de nombreux endroits et du brouillard pourra se former là où il y aura des éclaircies. Les minima ne dépasseront pas 13 à 17 degrés.

Un temps variable est attendu mardi. Après la grisaille matinale, des éclaircies apparaîtront, principalement au littoral. Les maxima seront compris entre 22 et 26 degrés, sous un vent faible de direction variable, orienté à l'ouest-nord-ouest.

Mercredi, les nuages alterneront avec les éclaircies et le temps devrait rester généralement sec. Le mercure grimpera jusqu'à 26 ou 27 degrés.