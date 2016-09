Météo: Un début de semaine sous les nuages

Belgique

Lundi après- midi, le ciel sera souvent très nuageux sur la moitié ouest du pays, avec un risque de quelques gouttes de pluie ou une petite averse alors que sur la moitié est, le temps restera sec avec des champs nuageux et des éclaircies qui deviendront plus larges en fin de journée.

Les maxima oscilleront entre 18 et 20 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 21 et 23 degrés ailleurs. Le vent sera souvent faible et parfois modéré de sud-ouest à sud sur l'ouest, de secteur ouest dans le centre, et d'ouest à nord-ouest sur l'est du pays, selon les prévisions de l'IRM. Lundi soir et la nuit suivante, les éclaircies s'élargiront graduellement sur l'est et le centre du pays. De la brume ou des bancs de brouillard pourront se former localement. Les nuages seront plus tenaces sur l'ouest où l'on pourra observer quelques faibles pluies ou bruines. Les minima connaîtront une grande amplitude, avec des valeurs comprises entre 8 ou 9 degrés en Hautes Fagnes et 17 degrés au littoral. Le vent deviendra faible et variable, et généralement de secteur sud à sud-est ensuite.

Mardi, le temps deviendra progressivement plus ensoleillé à partir de l'est alors que sur l'ouest du territoire, les nuages resteront nombreux jusqu'en soirée. Les maxima oscilleront entre 20 et 22 degrés en Ardenne, autour de 23 degrés à la côte, et entre 23 et 25 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible de sud à sud-est.

Mardi soir et la nuit suivante, le temps deviendra sec partout avec de larges éclaircies et, surtout dans l'ouest, un risque de formation de brume ou de bancs de brouillard. Les minima oscilleront entre 9 et 15 degrés. Le vent sera généralement faible de directions variées et plus tard de secteur sud-est.

Mercredi, il fera beau avec beaucoup de soleil et des températures entre 21 et 23 degrés en Hautes Fagnes et entre 25 et 27 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré de secteur est à sud-est.

Jeudi et vendredi, le temps sera sec avec des éclaircies mais de temps en temps aussi des champs nuageux. Les maxima seront de l'ordre de 26 degrés jeudi et de 23 degrés vendredi.

Samedi, il fera assez beau mais dans le courant de l'après-midi, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest avec un risque d'averses, voire des orages. Les maxima oscilleront entre 23 et 26 degrés.

Dimanche, le temps sera variable avec des averses mais dans le courant de la journée, le temps s'améliorera à partir de l'ouest.