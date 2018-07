La journée de dimanche sera ensoleillée, avec toutefois des champs nuageux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 21 degrés en haute Belgique, 23 degrés à la côte et 27 degrés dans l'intérieur du pays. Le vent sera faible de nord-est et deviendra ensuite modéré de secteur nord. Durant la nuit, de larges éclaircies alterneront avec des passages nuageux. La nuit sera calme avec un vent faible de nord et des minima de 10 à 17 degrés.

Lundi, la journée débutera sous le soleil, puis des champs nuageux arriveront du nord. Le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 20 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 26 ou 27 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré de secteur nord.