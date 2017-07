L'IRM annonce un temps ensoleillé ou peu nuageux sur la plupart des régions ce dimanche.

Sur l'est du pays, on observera toutefois des champs de nuages bas pouvant réduire la visibilité. Depuis le nord-est de la France, des nuages élevés envahiront ensuite le pays. Ils seront suivis de nuages cumuliformes. Sur le sud-est du pays, de fortes averses et des orages pourront se développer, principalement en fin d'après-midi et ce soir.

Il fera lourd avec des maxima de 22 degrés en Hautes-Fagnes à 27 degrés dans l'ouest du pays, sous un vent faible à modéré de nord-est ou nord-nord-est.