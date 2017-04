Le temps sera frais mais généralement sec dimanche, selon les prévisions de l'IRM.

Les éclaircies se partageront le ciel avec des passages nuageux plus ou moins importants. Les apparitions du soleil devraient être cependant plus généreuses dans la région côtière. Une petite averse isolée n'est pas exclue sur le nord-est du pays. Maxima de 7 à 9 degrés en Ardenne et de 10 à 12 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible et variable ou de secteur nord. La soirée et la nuit seront calmes, sous un ciel peu nuageux. En deuxième partie de nuit, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest. Il fera à nouveau assez froid avec des minima de -1 à +2 degrés en Ardenne et de 4 à 7 degrés dans les autres régions. De petites gelées au sol se produiront à nouveau au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le vent sera faible de secteur sud à sud-ouest.

Lundi, le temps sera généralement très nuageux avec parfois quelques faibles pluies dans la moitié nord du pays. Les maxima oscilleront entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 14 ou 15 degrés dans le centre.

Mardi, la zone de pluie s'en ira graduellement par le sud-est. Mercredi et jeudi, le temps sera variable avec parfois d'intenses averses et giboulées pouvant être accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima ne dépasseront plus les 10 ou 11 degrés.