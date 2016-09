Météo: Un dimanche frais, pluvieux et assez venteux

Belgique

Ce samedi, le temps sera doux avec des maxima de 19 à 24 degrés, le soleil perçant les nuages dans l'après-midi.

Dans la nuit, une zone de pluie assez active traversera le pays, laissant la place, dimanche, à un temps frais, pluvieux et assez venteux. Les maxima oscilleront entre 16 degrés en Hautes-Fagnes et 21 degrés en Flandre, selon les prévisions de l'IRM. Lundi, quelques averses seront encore à craindre sur le nord-est et l'Ardenne. Le thermomètre atteindra 15 degrés sur le relief et 21 degrés en Flandre. Mardi, après la dissipation de la grisaille matinale, il fera généralement ensoleillé sur l'ouest du pays tandis qu'à l'est, la nébulosité pourra être plus tenace mais il fera sec. Les températures maximales, en hausse, varieront entre 20 et 24 degrés.

À partir de mercredi, le temps sera à nouveau estival, ensoleillé et chaud, avec des températures maximales voisines des 25 degrés, voire davantage dans le centre du pays, prévoit enfin