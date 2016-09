Météo: Un dimanche pluvieux et venteux

Belgique

Le temps sera pluvieux et venteux dimanche, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Les maxima atteindront entre 16 et 21 degrés, avec une impression de fraîcheur accentuée par le vent. Un front pluvieux quittera la Belgique par l'est en cours d'après-midi dimanche. Un risque d'orage n'est cependant pas exclu. Le temps redeviendra ensuite plus sec mais quelques averses pourraient encore tomber par endroits. Le vent, qui basculera du sud-ouest à l 'ouest, sera modéré à assez fort avec des pointes de 50 km/h. Le long du littoral, il sera parfois fort avec des pointes de 60 km/h. Les températures oscilleront entre 16 à 18 degrés en Ardenne et entre 19 à 21 degrés ailleurs.

Dimanche soir et durant la nuit, le ciel sera dégagé dans un premier temps, mais des nuages bas pourront se former en Ardenne et des bancs nuageux de moyenne et de haute altitude envahiront l 'ouest du pays en seconde partie de nuit. Le vent d'ouest perdra en intensité et sera modéré. Les minima se situeront entre 11 et 13 degrés en Ardenne et entre 14 et 16 degrés dans les autres régions.

Lundi, le temps sera légèrement variable et nuageux, avant un retour d'un temps plus ensoleillé et à nouveau plus chaud à partir de mardi.