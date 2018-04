Le temps sera sec dans la plupart des régions avec du soleil et des champs nuageux dimanche, indique l'IRM.

Le mercure dépassera la vingtaine de degrés dans l'intérieur des terres, mais il fera plus frais en bord de mer. Le temps restera sec dans la plupart des régions avec du soleil et des champs nuageux. Dans l'ouest du pays, la nébulosité sera plus abondante ce matin et un peu de pluie sera temporairement possible. Il fera chaud dans l'intérieur des terres avec des maxima de 20 à localement 24 degrés, sous un vent généralement faible et variable.

A la côte, les températures pourraient atteindre 13 degrés avant que la brise de mer de nord ne s'établisse et fasse redescendre les températures vers des valeurs de 10 degrés l'après-midi.