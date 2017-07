Le ciel belge sera changeant ce dimanche, avec des averses qui devraient d'abord toucher l'ouest du pays avant de se déplacer vers le reste du territoire.

Le temps se fera alors davantage sec sur le nord-ouest. La journée sera balayée par un vent modéré à assez fort de secteur sud-ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h. Le mercure ne dépassera pas 16 degrés en Haute-Belgique, selon les prévisions de l'IRM, et 21 degrés dans le centre.

En soirée et durant la nuit, des averses sont encore prévues. Un coup de tonnerre sera même possible à la côte, alors qu'une zone de pluie affectera essentiellement la moitié sud-est du pays en deuxième partie de nuit. Les températures se rafraichiront, jusque 11 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés en plaine.

Lundi, une nébulosité abondante est attendue. Pluie, averses et même risque local d'orage sont au menu. Il fera frais avec des maxima autour de 18 degrés et un vent désagréable de nord-ouest.