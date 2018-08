Jeudi, le temps sera d'abord sec et assez ensoleillé avec toutefois davantage de nuages dans le centre et l'ouest. En fin d'après-midi, le risque d'averses et d'orage augmentera sur l'ouest du pays. Maxima de 23 degrés à la côte à 29 degrés en Campine. Jeudi soir et pendant la nuit, une perturbation assez active traversera notre pays d'ouest en est avec des averses et des orages. Les minima se situeront entre 13 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés en plaine.

Vendredi matin, quelques averses résiduelles seront temporairement encore possibles en Ardenne. Ensuite, le temps deviendra sec partout, sous un ciel d'alternance. Dans la région côtière, le temps sera souvent ensoleillé et, en soirée, le ciel se dégagera aussi sur les autres régions.