Le temps sera généralement sec jeudi avec des températures encore douces pour la saison pouvant aller jusqu'à 12 degrés, indique l'IRM. La moitié sud-est du pays pourrait connaître l'une ou l'autre pluie. Le vent faible à parfois modéré de secteur sud-ouest, virera au secteur ouest.

La nuit prochaine, le temps deviendra généralement sec partout avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux. Dans le sud-est du pays, de la brume, des bancs de brouillard et des nuages bas pourront toutefois se former. Les minima seront compris entre 1 et 6 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur ouest à sud-ouest.

Vendredi, malgré quelques éclaircies, les périodes nuageuses seront souvent nombreuses et parfois accompagnées d'un peu de pluie ou d'une averse, surtout dans le nord-est du pays et en Ardenne. Le vent sera le plus souvent modéré, d'abord de secteur sud-ouest à ouest, puis d'ouest à nord-ouest. Dans le courant de l'après-midi et de la soirée, le temps deviendra plus calme et plus sec avec quelques éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 4 et 6 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 7 et 10 degrés ailleurs.