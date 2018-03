Le ciel est couvert dans toutes les régions jeudi matin et une zone de pluie traverse notre pays du littoral vers l'Ardenne.

Sur les hauts plateaux de l'est, les précipitations se transformeront temporairement en neige, prévoit l'Institut royal météorologique. L'après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir du littoral mais la nébulosité restera abondante avec de possibles petites pluies éparses. Maxima de 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 8 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest, s'orientant l'après-midi entre l'ouest et le nord-ouest.

Le long du littoral, il sera parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h. En fin de semaine et durant le prochain week-end, le temps restera très incertain avec toujours un risque de petites pluies. Les températures pourraient légèrement remonter.