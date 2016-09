Météo: un mardi nuageux mais sec

Belgique

La journée de mardi sera sèche sur l'ensemble du territoire, à l'exception d'un peu de bruine temporaire et très locale sur l'ouest du pays en début de journée, indiquent les prévisions de l'IRM.

En matinée, les nuages bas seront souvent très nombreux, avec éventuellement un peu de brume ou quelques bancs de brouillard. Sur l'extrême est, le ciel sera toutefois relativement dégagé. Dans l'après-midi, les nuages resteront tenaces dans l'ouest. Sur le centre et l'est, le ciel se partagera entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima varieront entre 21 et 23 degrés en Ardenne, et entre 23 et 25 degrés en plaine. Le vent sera faible de sud à sud-est puis deviendra variable. Pendant la soirée, des champs nuageux traîneront encore sur l'ouest, tandis que le ciel se dégagera sur le centre et l'est.

Cette nuit, le temps deviendra peu nuageux à serein sur la plupart des régions, à l'exception du littoral où la nébulosité sera parfois plus importante. Un peu de brume pourra très localement se former dans l'ouest. Les minima oscilleront entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés au littoral, avec des valeurs proches de 13 ou 14 degrés dans le centre. Le vent restera faible, variable ou d'est à sud-est. Mercredi, un zone de haute pression, située sur l'Europe Centrale, aura un impact favorable en Belgique. Il fera beau avec beaucoup de soleil et des températures entre 21 et 23 degrés en Hautes-Fagnes et entre 25 et 27 degrés dans les autres régions.