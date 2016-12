Le temps redeviendra plus sec dans les prochains jours

Le ciel sera très nuageux jeudi après-midi et de la pluie tombera principalement dans les provinces de Liège et de Luxembourg. La zone de précipitations se décalera progressivement vers l'Allemagne et le Luxembourg, tandis que les éclaircies feront leur retour au littoral puis sur l'ouest, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima varieront entre 3 et 9 degrés sous un vent faible à modéré de sud-ouest. Les dernières pluies quitteront le pays par l'est et le sud-est en soirée. Cette nuit, le temps sera sec tandis que les minima oscilleront entre -2 et 3 degrés. De la brume et du brouillard éventuellement givrant se formeront localement.

Vendredi, le temps restera sec et le ciel se partagera entre champs nuageux et éclaircies parfois larges après la dissipation de la grisaille matinale. Les nuages seront cependant plus présents au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les maxima seront compris entre 2 et 7 degrés. Le vent de sud à sud-ouest, d'abord faible à modéré, se renforcera pour devenir modéré à localement assez fort: il faudra s'attendre à des rafales de 40 à 50 km/h durant l'après-midi. Une zone de pluie traversera également le pays d'ouest en est durant la nuit et les minima atteindront 2 à 6 degrés.

Samedi, quelques faibles précipitations seront possibles dans le sud-est du pays mais le temps sera généralement sec avec des éclaircies. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés sur l'ouest.

Le jour de Noël, dimanche, s'annonce lui plutôt gris, venteux et doux avec des maxima compris entre 7 et 12 degrés.