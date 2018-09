Le premier week-end de l'automne sera placé sous le signe de la grisaille, annonce samedi l'Institut Royal Météorologique (IRM). Le ciel restera couvert et de la pluie est attendue samedi après-midi et dimanche.

Samedi matin, la nébulosité sera d'abord variable avec quelques averses isolées. Le ciel se couvrira ensuite en cours d'après-midi avec des pluies qui se propageront à partir de la France en fin d'après- midi. Les maxima se situeront entre 13 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 16 degrés dans la région côtière et 18 degrés en Campine. Le vent va faiblir et deviendra modéré d'ouest à sud-ouest, devenant faible à modéré de directions variables en fin de journée. Dans la nuit de samedi à dimanche, la nébulosité sera abondante avec des pluies parfois importantes.

Les minima oscilleront entre 8 et 12 degrés. Dimanche, la dépression se décalera rapidement vers l'Allemagne. La nébulosité restera abondante avec des pluies éventuellement sous forme de fortes averses et d'orage sur le sud du pays.

Le vent de sud-ouest se renforcera à nouveau pour devenir parfois assez fort à fort avec des coups de vent, surtout sur le sud du pays. Il tournera entre le nord-ouest et le nord en cours de journée avec des coups de vent qui toucheront toutes les régions. Les maxima se situeront entre 17 et 21 degrés. Sous une influence anticyclonique, le temps s'annonce sec et plus calme à partir de mardi, avec progressivement davantage de soleil.