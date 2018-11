Le soleil sera bien présent mercredi et le mercure atteindra jusqu'à 13 degrés. Ces conditions se maintiendront jeudi, selon les prévisions de l'IRM.

Après dissipation de la grisaille matinale localisée, le temps restera relativement doux avec des températures maximales comprises entre 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 13 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent faible à modéré, de sud, reviendra au secteur sud-est. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel sera d'abord serein.

Puis, de la brume et des bancs de brouillard pourront à nouveau se former. Les minima se situeront entre 0 degré en Ardenne et 5 ou 6 degrés en plaine, sous un vent généralement faible de sud-est. Jeudi, il fera encore plus chaud avec des maxima allant jusqu'à 15 degrés. Le temps sera similaire à mercredi.