Aujourd'hui,le temps sera calme et généralement sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

Une petite averse isolée n'est pas exclue surtout dans la moitié nord-est. Les maxima varieront de 1 ou 2 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 8 degrés en bord de mer; dans le centre elles seront proches de 6 ou 7 degrés. Le vent sera généralement faible.

Ce soir et cette nuit, le temps sera calme et assez froid avec des éclaircies parfois larges mais dans lesquelles quelques bancs de nuages bas ou du brouillard (givrant) pourront se former. Minima de +1 à -4 degrés avec un vent faible de directions variables.

Quelques plaques de givre pourront se former par endroits et rendre les routes glissantes.