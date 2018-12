Une fois que la grisaille matinale se sera dissipée, un temps plus lumineux sera de rigueur mardi, même si des bancs de nuage élevés viendront voiler le soleil.



Les maxima atteindront 8 degrés sur l'ouest du pays (2 degrés sur les hauteurs). Ce temps doux sera accompagné d'un vent modéré de sud à sud-est, parfois assez fort sur l'ouest et les hauts plateaux de l'Ardenne. Dans la nuit, un ciel couvert et de la pluie sont attendus. Les températures resteront positives (minima de 1 à 6 degrés) tandis que le vent s'orientera au sud, sud-ouest et s'accentuera, avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Mercredi, de faibles pluies sont encore possibles dans un premier temps sur l'est du pays. Les températures atteindront 9 degrés par endroits.