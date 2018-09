La nébulosité restera variable lundi, après dissipation de la grisaille matinale, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le temps devrait être généralement sec, avec des éclaircies plus larges au sud-est. Les maxima atteindront 19 degrés à la Côte et 23 degrés en Campine. Le vent, de secteur ouest-sud-ouest ou de direction variable puis modéré d'ouest, sera faible. En soirée et durant la nuit, de la brume pourrait se former. Les minima oscilleront entre 8 degrés dans les Hautes Fagnes et 15 degrés à la Côte. Le vent, de secteur sud-ouest, sera modéré et faible sur l'extrême sud du pays.

Mardi, le temps restera sec avec des périodes ensoleillées. Il fera encore doux, avec des maxima jusqu'à 25 degrés en Lorraine belge, sous un vent modéré d'ouest-sud-ouest, parfois assez fort au littoral.

La journée de mercredi commencera sous le soleil, avant l'arrivée d'une zone nuageuse sur l'ouest du pays, entraînant un risque de quelques gouttes à la mer. Ailleurs, le temps devrait rester sec. Le thermomètre affichera 21 à 23 degrés à l'ouest et 24 à 28 degrés ailleurs.

