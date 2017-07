La fin de la semaine sera marquée par un temps alternant entre averses et éclaircies.

Mercredi, si des précipitations, probablement importantes, sont prévues en matinée, des éclaircies feront leur apparition en cours d'après-midi. Jeudi, le temps sera calme et assez ensoleillé. Vendredi, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit un retour des averses. Le week-end s'annonce quant à lui généralement sec, assez beau et plus chaud. Mardi, le temps restera généralement nuageux avec des maxima compris entre 18° et 22°. Quelques ondées locales ainsi que de brèves éclaircies seront toutefois possibles.

Dans la nuit, le ciel deviendra très nuageux à couvert et une zone de pluie abordera le pays à partir du nord-ouest. Les précipitations les plus importantes toucheront la moitié nord du pays avec des accumulations jusqu'à 10 millimètres.

Mercredi, le temps sera d'abord très nuageux et gris avec de la pluie. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra graduellement sec depuis l'ouest avec des éclaircies de plus en plus fréquentes.

Jeudi, une zone de haute pression, qui traversera le Benelux en direction de l'Allemagne, favorisera un temps calme, sec et généralement ensoleillé. Malgré la fraîcheur de la nuit et du matin, les températures atteindront en journée des valeurs comprises entre 20° au littoral ainsi qu'en Ardenne, et 23° ailleurs.

Vendredi, les nuages envahiront rapidement le ciel à partir de l'ouest, amenant quelques averses, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. La fraîcheur persistera avec des maxima compris entre 16° et 20°.

Ce week-end, le temps restera généralement sec sous une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les températures seront en hausse. Samedi, elles atteindront des valeurs comprises entre 19° et 23°, dimanche entre 22° et 27°.