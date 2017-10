Le temps sera sec et ensoleillé jeudi matin, après la dissipation de quelques bancs de brouillard et de brume. La nébulosité augmentera cependant l'après-midi dans l'ouest du pays, avec même un risque de quelques gouttes en fin de journée.

Après la dissipation des quelques bancs de brume et de brouillard, le temps sera d'abord sec et lumineux jeudi malgré la présence de voiles d'altitude. Ces voiles s'épaissiront graduellement au fil des heures et des nuages moyens puis bas finiront par envahir l'ouest du pays l'après-midi, où quelques gouttes ne seront alors pas exclues en fin de journée, indique l'IRM.

Les maxima, toujours très doux, seront compris entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 21, ou localement, 22 degrés en plaine. Durant la nuit de jeudi à vendredi, la nébulosité deviendra progressivement abondante depuis l'ouest du territoire avec un risque d'une ondée dans la moitié ouest du pays. Ensuite, une zone de pluie plus structurée traversera le pays d'ouest en est. Avec l'arrivée de celle-ci, le vent se renforcera pour devenir modéré à assez fort de secteur sud-sud-ouest avec des rafales de 50 à 60 km/h. Les minima seront doux sous la couverture nuageuse et oscilleront entre 11 et 15 degrés.

Vendredi, le ciel sera d'abord très nuageux avec de la pluie, surtout dans la moitié est du pays. Cette zone de pluie quittera le pays par l'est et laissera place à un ciel changeant avec risque d'une averse, surtout dans l'ouest du pays. En fin d'après-midi, le temps deviendra généralement sec dans la plupart des régions. Les maxima, plus frais, se situeront entre 14 degrés en Ardenne et 17 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, et à la mer même parfois fort, de secteur sud-ouest, conclut l'IRM.