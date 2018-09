Le temps sera généralement sec ce samedi, avec un ciel parfois nuageux.

Le sud du pays bénéficiera de davantage de soleil. Les maxima seront compris entre 15 et 17 degrés sur le relief et entre 18 et 19 degrés en plaine, selon les prévisions de l'IRM. Le vent de secteur sud-ouest sera faible en matinée, puis modéré durant l'après-midi. La nuit sera marquée par un ciel partiellement nuageux. Les minima varieront entre 8 degrés sur les hauteurs ardennaises et 14 degrés au littoral, sous un vent de sud à sud-ouest faible dans les terres et parfois modéré à la mer.

Dimanche, le temps sera sec et à nouveau plus ensoleillé dans le sud du pays. Au nord, les champs nuageux d'altitude seront plus nombreux. Le thermomètre affichera entre 21 et 22 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 25 degrés en Lorraine belge, sous un vent modéré de secteur sud-ouest.

La semaine prochaine débutera sous un temps toujours sec et agréable. Mardi, les maxima atteindront 25 degrés dans le centre