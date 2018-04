Ce lundi matin, les dernières averses quitteront le territoire par le sud­-est, prévoit l'Institut royal météorologique.

Il fera ensuite sec dans l'ensemble du pays avec des périodes ensoleillées et des nuages cumuliformes qui pourront s'étaler plus tard. Les maxima de 14° à 18° seront sensiblement plus bas que les jours précédents. Le vent d'ouest sera modéré et, à la côte, il sera parfois même assez fort. La nuit de lundi à mardi, des champs de nuages élevés dériveront sur la Belgique. Les minima varieront entre 4° sur le relief et 9° ou 10° à la côte. Le vent sera modéré d'ouest­ sud­-ouest.

Mardi matin, il fera sec sous un ciel partagé entre éclaircies et voiles d'altitude. Les nuages seront cependant déjà nombreux à l'ouest de l'Escaut. Quelques faibles pluies toucheront essentiellement la région côtière et le nord­-ouest du pays. Le temps devrait rester majoritairement sec sur les autres régions. Les maxima varieront entre 14° à la mer et 18° en Campine, avec des valeurs proches de 17° dans le centre. Le vent sera modéré et au littoral parfois assez fort d'ouest à sud­-ouest.

Le reste de la semaine, le temps restera variable et on perdra encore quelques degrés.