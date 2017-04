Découvrez les prévisions météo!

Le temps sera sec et calme samedi après-midi, avec graduellement des champs nuageux. Les maxima s'échelonneront entre 9 et 15 degrés. Dimanche, il fera doux et sec avec de belles éclaircies et des maxima de 15 à 20 degrés. La pluie fera son arrivée en soirée depuis la France. L'IRM prévoit ensuite un temps variable pour le début de la semaine prochaine, avec des averses et des maxima de 10 à 15 degrés. Lundi, la zone de pluie concernera en effet encore les régions de l'est avant de s'évacuer. A l'arrière, il fera plus sec avec quelques éclaircies mais aussi un risque de quelques averses. Les maxima seront compris entre 8 et 14 degrés.

Mardi, la zone de pluie reviendra sur le pays. La couverture nuageuse redeviendra importante et de petites pluies se produiront à nouveau par endroits. Les maxima ne dépasseront pas de 10 à 14 degrés.

Cette zone de pluie se désagrègera finalement sur notre pays durant le restant de la semaine. La nébulosité restera assez abondante avec toujours possibilité de faibles précipitations. Les températures évolueront peu et le vent sera généralement modéré.

Samedi prochain, le risque d'averses persistera mais l'arrivée d'air plus doux entraînera à nouveau les températures au delà de 15 degrés.