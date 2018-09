Une zone de pluie traversera rapidement la Belgique d'ouest en est vendredi.

Des éclaircies suivront à partir de la région côtière mais quelques averses isolées resteront possibles sur le nord et l'ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera sensiblement plus frais avec des températures qui ne dépasseront plus 16 à 19 degrés l'après­-midi. Le vent de sud­-ouest s'orientera à l'ouest après le passage de la zone de pluie et sera assez fort avec des pointes de 60 ou 70 km/h, le long du littoral parfois fort avec des rafales de 80 à 90 km/h. Samedi, les éclaircies et périodes nuageuses se suivront et quelques faibles averses seront possibles. Les maxima seront compris entre 13 et 18 degrés. Le vent sera souvent modéré, à la Côte assez fort, de secteur ouest­-sud­-ouest avec des pointes de 45 à 50 km/h.

Dimanche, il fera très nuageux avec de la pluie et des averses parfois marquées. Même un coup de tonnerre n'est pas exclu. En cours de journée, le vent se renforcera nettement pour devenir assez fort à fort et même localement très fort, au littoral très fort à tempétueux. Des rafales de 100 ou 110 km/h sont possibles, voire davantage le long des côtes, avertit l'IRM. Le vent viendra du sud­-sud­-ouest en matinée pour graduellement s'orienter à l'ouest­-nord­-ouest en soirée. Les maxima atteindront 22 degrés.