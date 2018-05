De belles éclaircies sont attendues jeudi malgré des nuages bas plus tenaces en Ardenne, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

En cours de journée, des champs nuageux se développeront dans l'intérieur des terres, mais le temps restera sec, avec des maxima entre 11 degrés en Hautes- Fagnes et 16 degrés en Campine. Il soufflera un vent faible à modéré de secteur nord-ouest à nord. Jeudi soir, les nuages disparaîtront progressivement et la nuit sera étoilée, mais plutôt fraîche avec des minima de 1 à 5 degrés. De la brume ou du brouillard pourra se former par endroits.

A partir de vendredi, le temps ensoleillé avec des températures autour des 17 degrés vendredi après-midi à Bruxelles, des 20 degrés samedi et des 25 degrés en début de semaine prochaine.