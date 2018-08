L'après-midi du 15 août débutera sous les nuages, mais au fil des heures, davantage d'éclaircies se formeront depuis l'ouest. Les maxima seront compris entre 21 ou 22 degrés à la mer et en Haute Belgique et 25 degrés dans le centre.



Jeudi, le temps sera d'abord sec sous un ciel souvent voilé par des nuages élevés. Dans le nord-ouest, la grisaille sera par contre tenace. En fin d'après-midi, le risque d'averses et d'orage augmentera sur les provinces de l'ouest. Les maxima seront compris entre 23 degrés à la Côte et 29 degrés en Campine.



Vendredi matin, quelques averses résiduelles seront temporairement encore possibles en Ardenne. Ensuite, le temps deviendra sec partout, sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Dans la région côtière, le temps sera souvent ensoleillé et, en soirée, le ciel se dégagera aussi sur les autres régions. Les maxima seront compris entre 18 et 20 degrés sur les hauteurs ardennaises, et entre 20 et 23 degrés ailleurs.



Samedi, après un début de journée souvent ensoleillé, l'IRM prévoit davantage de champs nuageux sur l'ouest et le centre du pays. Ces nuages pourraient transitoirement laisser échapper quelques gouttes par endroits. Le soleil devrait par contre se montrer plus généreux sur la Lorraine belge. Les maxima se situeront entre 20 et 23 degrés.



La journée de dimanche pourrait débuter sous la grisaille et la brume. L'après-midi, les nuages devraient graduellement laisser filtrer des éclaircies de plus en plus larges. Les températures gagneront quelques degrés avec des maxima de 21 à 26 degrés.