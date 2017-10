Ce mercredi après-midi, les champs nuageux seront majoritaires avant le retour de quelques éclaircies en fin d'après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique.

Le temps restera sec. Le vent sera modéré et à la mer assez fort de sud-ouest, avec des pointes de 50 km/h. Les maxima seront compris entre 14 degrés sur les hauteurs ardennaises et 17 à 18 degrés en Flandre. Cette nuit, le temps sera d'abord sec puis le ciel se couvrira avec quelques faibles pluies à partir de l'ouest. A l'arrière de la perturbation, des éclaircies se développeront et concerneront la moitié ouest en seconde partie de nuit. Minima de 11 à 13 degrés sous un vent modéré et à la mer assez fort de sud-ouest tournant vers l'ouest. Rafales jusqu'à 50 km/h.

Jeudi, quelques gouttes seront encore possibles en début de journée dans l'est du pays. Ensuite, le temps deviendra sec partout sous un ciel partiellement à parfois encore très nuageux. Maxima entre 12 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés en Flandre. Vent modéré d'ouest revenant vers le sud-ouest.

Vendredi, le ciel sera partagé entre champs nuageux (parfois abondants) et quelques éclaircies. Sur le sud de l'Ardenne, la visibilité pourrait être limitée par du brouillard le matin. Le temps restera toutefois sec sur l'ensemble du pays, avec des maxima entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 19 ou 20 degrés en plaine. Le vent sera modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur sud-ouest.

Ce week-end, après un risque de brouillard samedi matin, le ciel se dégagera sur l'ensemble du territoire. Il fera très doux pour la saison, avec jusqu'à 22 voire 23 degrés dimanche.