La journée de mercredi débutera avec un temps sec et un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux, selon les prévisions de l'IRM. Toutefois en Ardenne, les nuages bas resteront plus présents.



Ensuite, la nébulosité augmentera depuis le sud-est et de faibles précipitations seront possibles principalement dans la partie sud du pays. Les maxima se situeront entre 7 ou 8 degrés en Haute Belgique et localement 13 degrés en Campine, sous un vent modéré de secteur sud-est.

Mercredi soir, de faibles pluies seront encore possibles dans l'ouest du pays. En cours de nuit, le temps deviendra généralement sec avec une nébulosité variable à souvent abondante. Les minima varieront entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés en plaine. Le vent sera généralement modéré de secteur sud-est.

Jeudi en matinée, le temps sera généralement sec sous une nébulosité variable. En cours d'après-midi, les nuages se feront plus nombreux depuis le sud du pays et quelques averses seront possibles. Puis, il s'en suivra de la pluie dans la nuit de jeudi à vendredi. Les maxima se situeront entre 9 ou 10 degrés en Ardenne et 13 ou 14 degrés en basse et moyenne Belgique, sous un vent modéré de secteur sud.