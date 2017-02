Les éclaircies alterneront avec les champs nuageux jeudi avec des maxima pouvant aller jusqu'à 12 degrés. La fin de semaine devrait connaître des conditions similaires. Jeudi, sur le sud-est du pays, le ciel sera très nuageux avec parfois des pluies intermittentes faibles à modérées.

Ailleurs, le ciel sera partiellement à très nuageux mais le temps devrait rester sec à quelques gouttes près. Les maxima se situeront autour de 10 degrés à la Côte, 11 ou 12 degrés dans le centre et seront comprises entre 6 et 9 degrés en Ardenne, rapporte l'IRM.

En soirée et en première partie de nuit, la nébulosité deviendra abondante sur toutes les régions avec quelques faibles pluies principalement sur l'est du pays. Les minima seront compris entre 2 et 6 degrés.

Vendredi, à l'aube, le ciel sera souvent très nuageux mais généralement sec. Les maxima seront de l'ordre de 8 degrés à la mer, 9 ou 10 degrés dans le centre et de 4 à 8 degrés en Ardenne.

Le vent de secteur ouest sera d'abord modéré puis en cours d'après-midi, il deviendra faible et s'orientera au nord-ouest.

Durant la soirée et la nuit de vendredi à samedi, sous l'influence d'une hausse de pression, le temps deviendra graduellement sec sur l'ensemble du pays. Les minima seront compris entre 0 et 5 degrés.

Samedi, le temps sera calme mais la grisaille tenace. Le matin, la visibilité pourrait être réduite et, en cours de journée, seul l'extrême ouest du pays pourrait profiter d'éclaircies dignes de ce nom. Quelques bruines ne sont pas exclues localement. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 10 degrés à la mer.

La journée de dimanche devrait être stable avec quelques éclaircies et des maxima jusqu'à 10 degrés.