Météo: week-end contrasté en perspective

Belgique

Le temps sera sec avec des périodes ensoleillées vendredi, avant l'arrivée progressive de champs nuageux. D'après les prévisions de l'IRM, les températures oscilleront entre 19 degrés au littoral et 25 degrés dans le sud-est du pays. Le vent de secteur sud-ouest sera faible à modéré. En soirée et durant la nuit, le ciel se chargera à partir de l'ouest et quelques averses seront possibles à la Côte. Les températures redescendront pour atteindre 11 à 16 degrés.

Samedi, le ciel sera d'abord très nuageux par endroits avant qu'il ne se partage à nouveau entre éclaircies et champs nuageux. Le temps sera généralement sec et les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés. Le vent de secteur ouest à sud-ouest sera généralement modéré. Durant la nuit de samedi à dimanche, une zone de pluie très active traversera cependant le pays à partir de l'ouest.

Des averses sont également prévues dimanche matin. Le temps deviendra ensuite variable avec une alternance d'éclaircies et de périodes nuageuses parfois accompagnées d'averses. Les maxima seront compris entre 17 et 22 degrés.