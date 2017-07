La semaine passée, M. Degueldre avait fait parler de lui suite à la divulgation d'un mail qu'il avait envoyé, le 25 mai, pour se plaindre des enquêtes journalistiques sur l'asbl. Dans la missive, il demandait au responsable de la communication du Samusocial, et à ses directeurs opérationnels, de lancer "une recherche approfondie sur la vie, les études, habitudes, convictions, amis, familles des deux vedettes journalistiques du Vif et de la RTBF et du député Ecolo (NdlR : Alain Maron). J 'aimerais mieux comprendre leurs motivations, liens et éventuelles aspirations. L'époque des "gentils" est terminée. "

Avant de répondre aux questions des parlementaires, Michel Degueldre a donné quelques explications sur son parcours. Il est également revenu sur la polémique du fameux mail, expliquant qu'à l'époque il avait été interrogé par deux journalistes à propos du statut de l'administrateur délégué. "Je ne savais pas quoi leur répondre, je ne comprenais pas ce qu'on était en train de chercher", a-t-il souligné. "J'ai dû avoir un coup de sang, j'étais excédé. J'ai écrit ce mail un soir, je n'en pouvais plus. Quand je le relis, je me rends compte que ce mail était maladroit et je n'en suis pas fier. Avec le recul, je comprends mieux la démarche qui a suscité les questions des journalistes."

Michel Degueldre a affirmé ne pas savoir qui a sollicité Marc Uyttendaele, en tant qu'avocat, pour écrire à la RTBF. Il a cependant admis avoir écrit un SMS à Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF, pour savoir ce que les journalistes du service public lui voulaient. "Il ne m'a jamais répondu."

Jetons de présence : "Je n'ai jamais été motivé par l'argent"

Michel Degueldre a expliqué que le système des jetons de présence était en place avant qu'il ne devienne administrateur. "J'ai vu qu’il y avait des jetons depuis 2006. C'était 140 ou 280 euros, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas énormément de jetons de présence puisqu'il n'y avait pas beaucoup de réunions de CA. Je n'ai jamais été motivé par l'argent", a-t-il précisé.

"J'ai toujours pensé que ces payements étaient conformes au fonctionnement de cette asbl. Je me suis dit 'ok, ici c'est comme ça' (...) Vous allez me prendre pour un naïf mais j'ai un jour demandé au directeur financier quelles étaient ces sommes versées. Il m'a répondu que c'était pour le travail effectué", a-t-il ajouté.