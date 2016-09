Migrants: deux femmes et leurs enfants retrouvés dans un camion frigorifique sur la E40

Belgique

Deux femmes, dont une femme enceinte, et deux enfants, dont un bébé, ont été retrouvés dans un camion frigorifique sur un parking de la E40 à hauteur de Mannekensvere, une section de la commune de Middelkerke, a fait savoir la section Bruges du parquet de Flandre occidentale.

Ils sont restés dans le camion sous une température de -18 degrés pendant deux heures au moins. Vers 06h00 du matin, les femmes ont attiré l'attention du chauffeur. Ce dernier a contacté la police qui a découvert que deux femmes, dont une enceinte, et deux enfants d'un et quatre ans se cachaient à bord du camion frigorifique. Le bébé et sa mère, en hypothermie, ont été hospitalisés.

Les parkings autoroutiers de Flandre occidentale sont souvent utilisés comme lieu de passage pour les clandestins qui souhaitent rejoindre le Royaume-Uni. Les trafiquants d'êtres humains les font monter à bord de poids lourds vers la France afin qu'ils puissent arriver au Royaume-Uni via Calais.