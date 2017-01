Bad buzz d'emblée pour la Flandrienne à peine élue Miss Belgique 2017... En mai dernier, la jeune femme de 19 ans et originaire de Bruges avait publié une photo sur Instagram. La détentrice de la couronne y avait posté un cliché sur lequel elle se trouve dans les transports en commun, vêtue d'une veste rose. A l'arrière-plan, une personne de couleur regarde vers l'objectif de Romanie Schotte, alors en plein selfie. C'est sa propre réponse à un commentaire ouvertement raciste sur la photo qui pose question...





En fin de journée ce lundi, la belle, enfin son entourage et ses conseils plus que probablement, se sont expliqués dans un communiqué. Le voici en intégralité (sans les innombrables fautes...).

Pendant une séance photos, ce lundi, Romanie a été surprise par une nouvelle d'une réaction qu'elle aurait posté sur Facebook. Quelques journalistes ont cherché parmi ses messages Facebook et ont mal interprété une réaction sur une photo d’elle. Romanie n’a jamais eu l’intention d'insulter quelqu'un. Elle n'est pas raciste du tout, ce que certaines personnes prétendent. Elle nous a demandé d’envoyer ce communiqué de presse.

Romanie :

“J’ai posté cette photo parce que je l’aimais et je voulais la montrer à mes amis. Je suis ouverte à toutes les cultures et pour tous les gens. Mon père travaille en grande partie en Afrique, je ne pourrais jamais être raciste. Je suis désolée si j'ai fait du mal à quelqu'un et aux gens que se sentent insultés par la réaction que quelqu'un à mis sur ma page Facebook. J'aimerais m'excuser à tout le monde qui se sent agressé. Je veux devenir une bonne Miss Belgique".