Comme chaque année depuis maintenant 15 ans, les premières festivités liées à la fête nationale seront lancées dès ce jeudi soir avec la tenue du Bal national sur la place du Jeu de Balle. Dès 19 h 15, les participants pourront s’adonner à un échauffement avec les danseurs de Unik Party. Objectif : danser tous ensemble !

Pour ouvrir le bal, les danseurs vous apprendront une courte chorégraphie sur une chanson emblématique. Ensuite, Dan Peeters, Sttellla ou encore Le Grand Jojo, viendront chanter, chacun à leur tour, leurs plus grands classiques.

Vendredi, les drapeaux belges seront sortis dès l’aube avec l’arrivée de la première édition du brol national. Dès 8 h du matin, la place du Jeu de Balle se transformera en un marché consacré aux objets tricolores. À 10 h, le cardinal Jozef De Kesel célébrera le traditionel Te Deum dans la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, en présence du Roi et de la Reine.

Au même moment, la fête au parc s’ouvrira et prendra place jusqu’à 23 h du palais de justice au Parlement fédéral, en passant par le parc de Bruxelles, la place Royale, le Sablon et la rue de la Régence. Une multitude d’animations et de stands d’information seront proposés, notamment au sein du village policier des polices locale et fédérale, du village sécurité du SPF Intérieur et du village de la Défense.

Baptêmes de plongée, démonstrations de chiens, jeux de réalité virtuelle, crash tests, entraînements militaires ou parcours du candidat policier sont autant d’activités auxquelles les enfants et les plus grands pourront s’essayer.

Pour rappel, Fier de servir sera le thème de cette fête nationale version 2017. L’occasion de rendre hommage "aux femmes et aux hommes qui, au sein des composantes civiles et militaires, œuvrent au quotidien pour la Belgique", selon les autorités.

Quant au traditionnel défilé militaire et civil, il se déroulera sur la place des Palais à partir de 16 h. Au total, 1.660 militaires, dont 158 militaires étrangers, y prendront part. De 16 h à 22 h, place à un événement culinaire avec le Resto national, qui se tiendra, lui aussi, sur la place du Jeu de Balle et mettra à l’honneur nos célèbres moules-frites. La soirée se prolongera en musique.

Pour clôturer cette journée noir-jaune-rouge en beauté, un grand feu d’artifice musical sera tiré à 23 h, depuis le jardin et les toits du Palais des Académies. Le public pourra l’admirer depuis la place des Palais.

© IPM GRAPHICS



Comment vous y rendre ?

Bien que plusieurs parkings du centre-ville bruxellois, tels que celui de la rue de Ligne ou du boulevard de l’Empereur soient ouverts ce vendredi, la solution la plus facile (et la plus tranquille) pour vous rendre aux festivités du 21 juillet reste les transports en commun.

En train : la gare de Bruxelles-Central reste la plus proche et la plus accessible pour les personnes habitant hors de la capitale. Notez tout de même que certains accès à la station seront fermés de 9 h à 11 h 15 et après 21 h 30. Les gares de Bruxelles-Congrès, Luxembourg et Midi resteront accessibles toute la journée.

En métro : pour rejoindre le parc Royal en métro, il vous suffit de descendre à l’arrêt Parc. Cependant, la station sera, quant à elle, tout à fait fermée entre 12 h et 18 h 30. Il vous reste la possibilité de sortir aux stations Arts-Loi, Madou ou encore Trône. De plus, de nombreuses déviations de trams et de bus seront mises en place par la Stib pour permettre de desservir au mieux les différents sites.

En vélo : pour les plus sportifs des visiteurs, sachez que Villo ! dispose de trois stations à proximité du parc Royal, nommées Palais-royal, Parc et Arts-Loi.

© JC Guillaume



"On veut rassurer la population par notre présence"

En raison du maintien de la menace terroriste au niveau 3, les mesures de sécurité seront, cette année encore, renforcées à l’occasion de la Fête nationale. "On demande à la population de ne pas venir avec un sac à dos. Il y aura une présence policière importante, aussi bien en uniforme qu’en civil. Outre le personnel de notre zone, nous pouvons également compter sur l’appui d’autres zones de police et de la police fédérale", assure la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles, Ilse Vandekeere. Des infrastructures fixes, tels que des blocs en béton ou des bacs à fleurs, seront installées aux endroits "clés". "Des véhicules de police seront également placés pour bloquer l’accès au site tout en permettant le passage des services de secours. On veut rassurer la population par notre présence", ajoute la porte-parole. Exceptionnellement cette année, les 132 agents de police qui prendront part au défilé militaire et civil seront autorisés à porter une arme de service chargée. "Il s’agit, en raison du niveau de menace terroriste, d’une modification du protocole habituellement en vigueur", a précisé le porte-parole de la police fédérale Peter De Waele.