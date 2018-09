L’ONG, Greenpeace publie un rapport sur la mobilité urbaine et durable concernant les 5 principales villes belges du pays : Bruxelles, Anvers, Gand, Charleroi et Liège. Le document, arrivé par des vents favorables à La Dernière Heure , est sans appel pour les deux cités wallonnes. Elles sont à la traîne.

Les dernières données officielles disponibles ont permis de réaliser un classement à partir de 5 critères : les transports publics, la sécurité routière, la qualité de l’air, la gestion de la mobilité et la mobilité active. Gand arrive en tête devant Bruxelles et Anvers. Liège et Charleroi referment la marche. Elles trustent d’ailleurs les deux dernières places pour tous les critères sauf un.

La catégorie des transports en commun est menée par Bruxelles. Charleroi et Liège sont en fin de classement. Greenpeace explique la première place de Bruxelles par la disponibilité des différents modes de transport et la proximité des stations. Le prix abordable est aussi évoqué (2,50 euros le ticket acheté à bord d’un transport public), même s’il est 10 centimes plus cher qu’à Charleroi ou Liège. Les cités wallonnes paient le prix d’une infrastructure centrée autour de la voiture selon l’ONG. Liège est d’ailleurs la ville qui a le moins de trajets annuels par personne (69) et Charleroi en est à peine à 117. Greenpeace estime d’ailleurs que Bruxelles, Anvers et Gand ont un bon système de transport en commun comparé à Liège et Charleroi.

Liège et Charleroi sont également dernières concernant la sécurité routière. La cité carolorégienne est, par exemple, celle qui compte le plus d’accidents et de décès sur les 5 villes analysées proportionnellement au nombre de cyclistes et de piétons.

Les deux grandes villes wallonnes souffrent aussi dans le classement de la gestion de la mobilité. Charleroi arrive en quatrième position et Liège est dernière. Elles sont les seules à ne pas avoir de politique de transport innovante selon Greenpeace. On parle dans ce cas de zone basses émissions par exemple.

La mobilité active (la marche et le vélo) est aussi pointée du doigt à Liège et Charleroi. Ces dernières dépassent toutes les deux les 50 % de véhicules motorisés privés en termes de mobilité sur leur territoire, loin devant les 3 autres villes étudiées qui sont sous les 46 %.

Les deux cités wallonnes sont par contre en tête du classement pour la qualité de l’air. Greenpeace note toutefois que leurs stations de mesure sont situées à distance du trafic. Les résultats de Charleroi et Liège ne seraient donc pas représentatifs pour ce classement spécifique.

Greenpeace recommande aux deux grandes villes wallonnes d’introduire ou de renforcer les politiques décourageant l’utilisation de la voiture, mais également d’améliorer les infrastructures et la sécurité pour la mobilité active. L’ONG invite aussi à la mise en place d‘une zone à ultra-faibles émissions polluantes dans les deux villes.