Les avocats du présumé "homme au chapeau" refusent qu'il soit jugé dans les deux dossiers des attentats de Paris et Bruxelles.

Mohamed Abrini, inculpé dans le dossier des attentats de Bruxelles et suspecté d'en être "l'homme au chapeau", vient d'être mis en examen par un juge du pole antiterroriste de Paris, ce matin, apprend La DH par ses avocats, Me Stanislas Eskenazi du barreau de Bruxelles et Emmanuel Pierrat du barreau de Paris, dans le cadre des attentats du 13 novembre 2015. Le juge n'a "pas posé de question" à Mohamed Abrini, précisent ses avocats. Le Molenbeekois va rentrer en Belgique dans la journée.

La justice française souhaitait le poursuivre depuis des mois pour participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d'un assassinat, fabrication en bande organisée d'un engin explosif dans un contexte terroriste, transport et détention en bande organisée d'un engin explosif, acquisition, détention et cession d'armes en bande organisée, tentative d’assassinats en bande organisée et sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, dans un contexte terroriste.

Mohamed Abrini a été "prêté" à la justice française "pour un maximum de 24 heures", précisent les deux avocats dans un communiqué, à la suite de la signature d'une convention entre le procureur fédéral et le procureur général de Paris, sous réserve qu'il n'y fasse l'objet "d'aucun mandat de dépôt". "Il est établi que M. Mohamed Abrini était bel et bien en Belgique lorsque les attentats ont été commis à Paris le 13 novembre 2015", rappellent Mes Eskenazi et Pierrat.

Depuis le début de l'enquête, Me Eskenazi se bat pour que son client ne soit pas jugé deux fois pour les mêmes faits, étant donné qu'il estime que les attentats de Paris et Bruxelles ne sont que les deux faces de la même pièce. Il avait fait un recours devant la Cour de cassation de Belgique en ce sens. "La justice française veut-elle juger elle aussi M. Abrini en plus des procédures belges au risque de soulever des problèmes de procédure inextricables ?", interrogent-ils, annonçant ne pas vouloir d'une "défense de rupture".