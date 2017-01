Après plus de six heures de délibération, le jury de la cour d'assises du Hainaut a prononcé, durant la nuit de mardi à mercredi, la culpabilité de Mohamed Ouachani (28 ans) et de Mohamed Amerzoug (36 ans), accusés d'avoir commis un vol avec violence, avec notamment la circonstance aggravante de meurtre. Les faits remontent au 17 décembre au soir, et s'étaient déroulés dans le domicile de Marc Meunier, la victime, à Hyon (Mons). Le jury a rendu son verdict "sans le moindre doute", après plusieurs heures de délibération. Le cadavre avait été découvert le lendemain matin par le fils cadet de la victime.