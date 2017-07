"Tous les jours, je suis confronté à des navetteurs en colère. La plupart du temps, expliquer la nature du problème ou ce qu’on fait pour le résoudre suffit. Mais parfois, on a vraiment peur." Le personnel de la SNCB est souvent en proie à l’insatisfaction des voyageurs. Un sentiment qui, selon cet accompagnateur qui s’exprime sous couvert d’anonymat, se fait plus pressant. "C’est surtout fort quand un train est annulé le matin. Beaucoup s’excitent sur le quai : la journée n’a pas encore vraiment commencé et c’est déjà pénible. Je comprends leur réaction, d’ailleurs je ferais sûrement pareil. Mais c’est pesant d’encaisser tous les jours. Parfois, on n’y est pour rien."

Pour cet employé de la SNCB, le hic, c’est que les navetteurs ne se reconnaissent pas dans les chiffres officiels de ponctualité. Celle-ci affichait un taux de 86,6 % en mai contre 92,6 % le mois précédent. "Ce qui me fait peur, ce sont les promesses du ministre Bellot (chargé de la SNCB, NdlR). C’est sûr, on doit tous travailler ensemble pour faire mieux mais là, je me demande comment on va faire… Il n’y a pas assez de conducteurs, pas assez d’accompagnateurs, parfois très peu de personnel en gare mais il veut faire rouler plus de trains ! Je ne sais pas comment on y va arriver. Mais si on n’y arrive pas, je ne sais pas comment ça va se passer avec les navetteurs", doute-t-il.

En un an, les plaintes contre la SNCB avaient pourtant fortement baissé. En 2016, le service de médiation pour les voyageurs ferroviaires a reçu 3.709 plaintes, soit 40 % de moins qu’en 2015. 6.260 plaintes avaient été déposées cette année-là. En haut du top 5, on retrouve les retards (y compris les compensations). Viennent ensuite les plaintes sur le tarif à bord et les irrégularités, sur les titres de transport et les automates de vente. Avec 100 plaintes au compteur, le personnel complète ce classement.

Si ces chiffres ne sont pas la source principale d’inquiétude du personnel roulant, l’agressivité des navetteurs l’est. "Je comprends leur colère, même si elle me fait parfois peur. Prendre le train est devenu source de stress, tant pour moi que pour eux."